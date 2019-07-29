Самая умная собака в мире умерла в США

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бордер-колли по кличке Чейсер умерла на этой неделе в возрасте 15 лет, об этом сообщает The Independent .

Пес считается самой умной собакой в мире. Такой титул питомец заслужил благодаря дрессировкам своего хозяина психиатра Джона Пилли. Мужчина научил животное распознавать более тысячи слов, а также выполнять огромное количество сложнейших команд.

Методику дрессировки бывший хозяин собаки разработал самостоятельно. Он использовал множество мягких игрушек, пластиковых предметов и мячиков, на которых были написаны различные слова. Бордер-колли по кличке Чейсер запоминала их, а затем безошибочно выбирала слово, которое называл хозяин.

Таких результатов Джону Пиллу удалось достичь благодаря ежедневным тренировкам. Он занимался с песиком по 4-5 часов каждый день. Кроме этого, занятия позволили самой умной собаке в мире запоминать имена новых предметов методом исключения: то есть вычислять тот, название которого раньше не слышала.

Хозяин питомца умер в прошлом году в возрасте 89 лет. После этого лохматый умник жил вместе с дочерью и женой Джона Пилла. -0-