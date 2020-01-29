Самбурская показала эпатажный макияж глаз - фанаты испугались, но оценили креатив

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Настасья Самбурская сходила на выставку Сальвадора Дали, о чем сообщила в личном Instagram-аккаунте.

Она сделала необычный макияж: на веках при помощи косметики ей нарисовали глаза. Когда она их закрывает, видны перевернутые глаза. Фанаты оценили креативный подход, но подчеркнули, что выглядит все это довольно жутко.

Весь образ актрисы получился весьма экстравагантным.-0-

Стеша Маликова показала стройную фигуру и шикарный вырез на спине - фанаты ликуют Она продемонстрировала длинное голубое платье в горошек с вырезом на спине. Ее подписчики были изумлены внешним видом девушки: настолько она хрупкая и худенькая.