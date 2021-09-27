Самюэль Л. Джексон в новом фильме "Кодекс киллера" - боевик с элементами "бондианы"

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Новости
12:51
В Минской области за выходные пять человек получили травмы в ДТП
Происшествия
12:50
Беларусь занимает 23-е место в мировом рейтинге продбезопасности
Экономика
12:48
Посол Беларуси вручил верительные грамоты Президенту Ирана
Политика
12:45
В Минске будут судить 8 человек за оборот и перемещение через границу психотропов и наркотиков
Происшествия
12:42
Путевки в белорусские здравницы подешевеют с октября
Общество
12:41
Нотариусы Беларуси 2 октября присоединятся к международной акции по бесплатному консультированию
Общество
12:35
Под Волковыском легковушка сбила велосипедистку
Происшествия
12:32
В Могилеве двое приятелей избили пенсионера и забрали у него $1040 и около 1 тыс. евро
Происшествия
12:28
В Ляховичах прораба подозревают в сбыте стройматериалов
Происшествия
12:27
Только за неделю зафиксированы попытки выдавить в Беларусь из ЕС более 150 групп мигрантов
Общество
12:21
Миссию наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Кыргызстана возглавит Василий Волков
Политика
12:19
Более 345 тыс. детей оздоровились в лагерях и санаториях Беларуси этим летом
Общество
12:19
ГПК: за сутки только 3 из 10 пунктов выполнили договоренности по пропуску грузовиков
Общество
12:18
В Житковичском районе легковушка сбила двух женщин
Происшествия
12:11
Около 150 научно-технических разработок представят на выставке "ТехИнноПром"
Технологии
12:07
Болбатовский: в детских лагерях с дневным пребыванием удалось избежать массового заражения COVID-19
Общество
12:01
Mysl Polska: для Польши пришло время пожинать плоды своей бездумной политики
В мире
12:00
В Беларуси за сутки более 170 человек и 60 единиц техники привлекались к поиску потерявшихся в лесах
Общество
11:59
В Брестской области число случаев бешенства среди животных снизилось в 7 раз
Регионы
11:58
Под Речицей ГАИ пришлось со стрельбой останавливать пьяного бесправника
Происшествия
11:57
В Минске на ул.Притыцкого автомобиль протаранил осветительную мачту
Происшествия
11:53
Экстремистской признана информпродукция еще одного чата и канала в Telegram
Происшествия
11:49
Белорусская теннисистка Юлия Готовко проиграла в 1/16 финала турнира в Нур-Султане
Спорт
11:44
Лукашенко об организаторах нелегальной миграции: в Польше, Литве и других странах самые бандюганы сидят
Президент
11:43
"Надо на это реагировать". Лукашенко заявил об озабоченности Беларуси и России ситуацией на границе с Украиной
Президент
11:43
В России за сутки выявили 22 236 случаев заражения COVID-19
В мире
11:38
Без осадков и до +16 °С ожидается в Беларуси 28 сентября
Общество
11:36
В Гомельской области с начала года нашли 89 взрослых и 13 детей, заблудившихся в лесу
Происшествия
11:33
"Трезвый водитель": в Минске за выходные задержаны 27 пьяных за рулем
Происшествия
11:32
Троих минчан будут судить за участие в протестных акциях прошлой осенью
Происшествия
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Калейдоскоп
27 сентября 2021, 12:24
Самюэль Л. Джексон в новом фильме "Кодекс киллера" - боевик с элементами "бондианы"
На экраны кинотеатров и уже в сети вышел новый фильм под названием "Кодекс киллера". Что от него ожидать и стоит ли вообще смотреть – разбираемся!
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Щекин: деструктивные действия Польши, Литвы и Латвии демонстрируют политическую близорукость
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