Самка буйвола вступила в схватку с леопардом, чтобы спасти детеныша (Видео)

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно посетители парка Крюгера в ЮАР запечатлели на видео интересную картину, а кадры разместили в YouTube.

Туристы во время поездки заметили буйвола и детеныша. Животные прогуливались, даже не подозревая, что в кустарниках притаилась опасность. За самкой буйвола и ее детенышем пристально следил голодный леопард. Еще мгновение и хищник бы напал, однако мама малыша была настороже.

Самка буйвола заметила леопарда и бросилась в атаку. Произошла небольшая схватка, в ходе которой кошка поняла, что лучше отступить, однако в это время на горизонте появился более опасный враг. Из леса вышел лев, который тоже был не прочь перекусить. Самка буйвола дала отпор, однако приняла решение спасаться бегством. Они с малышом убежали, но туристы записали на видео, как за ними по следам идет лев. Что было дальше - неизвестно. -0-