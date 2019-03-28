Самое высокое деревянное здание в мире построили в Норвегии

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В норвежском городе Брумунддале на берегу крупнейшего в стране озера возвели самое высокое деревянное здание в мире. Высота 18-этажного строения - 85,4 м, сообщает онлайн-журнал об архитектуре, интерьере и дизайне Dezeen .

Фото Dezeen

Здание, получившее название Mjostarnet, построено с использованием многослойных деревянных клееных панелей (CLT) - новаторского материала, который позволяет архитекторам возводить сооружения из экологически чистой древесины. В многофункциональном комплексе расположены апартаменты, гостиница, бассейн, офисные помещения и ресторан.

Фото Dezeen

Дом в Брумунддале опередил предыдущего мирового рекордсмена более чем на 30 м - построенный из дерева и бетона 53-метровый дом Brock Commons Tallwood находится в Ванкувере. До окончания строительства Mjostarnet самым высоким деревянным зданием в Норвегии был дом Treet в Бергене (49 м).

Фото Dezeen

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Брумунддаль находится в области Норвегии, где хорошо развита крупная лесная и деревообрабатывающая промышленность, поэтому большинство материалов, использованных в строительстве деревянной высотки, - местного производства.-0-