Самое засушливое место на планете покрылось снегом (Видео)

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в пустыне Атакама в Чили произошло явление, которое насторожило многих экологов мира. Кадры разместили на YouTube.

В месте, которое считается самым засушливым на Земле, 27 августа выпал снег. Причем, слой осадков составил около десяти сантиметров. Эпицентром снегопада стал шахтерский городок Эль-Сальвадор. Здесь плотный слой снега покрыл всю пустыню, а также городские улицы и местный стадион.

Жители города принялись играть и развлекаться. Они лепили снеговиков и играли в снежки, однако не до забав было многим специалистам. Экологи посчитали, что снег в самом засушливом месте на планете - опасный знак для всех, который указывает насколько стремительно изменяется климат на Земле. -0-