Самойлова и Джиган показали редкие кадры с дня рождения сына - этому роскошному блондину целый год!

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оксана Самойлова с Джиганом закатили для своего сына Давида вечеринку по случаю его первого дня рождения. Фото можно увидеть на страничке Оксаны в Instagram.

Праздник был организован в стиле известного мультика "Босс-молокосос".

Фолловеры пришли в восторг от внешнего вида мальчика - он очень похож на мультяшного героя. Они осыпали его комплиментами и приятными пожеланиями. Безусловно, фанаты сказали много чего хорошего и родителям именниника.-0-