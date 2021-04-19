Самолет 1945 года сел на воду всего в нескольких метрах от отдыхающих - видео

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туристы, отдыхающие на пляже во Флориде, стали свидетелями впечатляющего мастерства пилота. Кадры разместили на Facebook.

Рядом с пляжем Коко-Бич во Флориде проводилось шоу с участием самолета времен Второй мировой войны. Раритетное воздушное судно летело над морем, когда у него возникли неполадки. Пилот принял решение садиться на воду.

Туристы включили камеры и смогли записать на виде самолет 1945 года, который красочно приземлился на поверхность океана всего в нескольких метрах от отдыхающих. К счастью, никто не пострадал, а кадры набирают популярность в сети. -0-