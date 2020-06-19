Самолет залез под хвост к другому лайнеру – фото

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавный случай произошел с самолетом компании Flybe в Шотландии, сообщает Fox News.

Небольшой Bombardier Q400 готовился к вылету, когда задел стоявший на парковке Embraer 145 авиакомпании Loganair. Во время руления воздушное судно зацепило другой транспорт и залезло ему под хвост.

Удар был не сильный, одна виновнику необычного столкновения удалось "запрыгнуть" под лайнер. К счастью, никто из людей не пострадал, однако для спасательных служб и работников аэропорта этот день выдался очень непростым. Авиакомпании, в свою очередь, начали расследование произошедшего. -0-

Фото Fox News