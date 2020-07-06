Самую большую анаморфную иллюзию на планете создали в Сеуле - видео

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Южной Кореи создали поистине потрясающую анаморфную иллюзию. Кадры были опубликованы на YouTube.

Для создания самой большой анаморфной иллюзии в мире использовали гигантские экраны, установленные на здании. Вместе они создают изображение, будто крыша здания - огромный аквариум. Ничего подобного в мире нет.

Анаморфное изображение имитирует волну, которая бьется о "стенки" аквариума. Выглядит это действо потрясающе, однако поражает и размер иллюзии. В ширину она достигает 80,1 метра, а в высоту 20,1 метра. Красуется это современное чудо на DOOH COEX K-POP SQUARE и уже приковывает внимание местных жителей, а также гостей Сеула. -0-