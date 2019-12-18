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18 декабря 2019, 00:29

Самую большую в мире бутылку виски продали с аукциона

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шотландии на аукционе Just Whisky была продана самая большая в мире бутылка односолодового виски Tomintoul. Высота бутылки - 1,5 м, емкость - 105,3 л, пишет BBC.

Бутылка ушла с молотка за 15 тыс. фунтов стерлингов.

Содержимое 14-летней выдержки можно разлить в 150 стандартных бутылок.

Напиток был приготовлен в 2009 году на вискарне Tomintoul. Над его приготовлением трудились 14 человек.

До аукциона бутылка находилась в Шотландском центре наследия виски в Эдинбурге.-0-

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