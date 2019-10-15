Самую дорогу монету в мире продают с аукциона

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одну из самых редких монет в мире выставил на торги аукционный дом Morton & Eden, сообщается на официальном сайте.

Стоимость золотого динара, который был отчеканен в 732 году до нашей эры, превышает $1,8 миллиона. Всего в мире насчитывается около десяти подобных предметов древности.

Большинство из них находятся в частных коллекциях или музеях. По мнению экспертов, уникальность этой монеты заключается еще и в том, что она сохранилась в прекрасном состоянии. Помимо всего прочего, золото, из которого сделан лот, добыто на руднике рядом с Меккой, который работает до сих пор. Торги пройдут 24 октября. -0-