ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 15 октября 2019
Минск Переменная облачность +13°C
Версия для слабовидящих
Новости
15:34 Румас: ситуация с экспортом непростая и не может устраивать Экономика
15:33 Более 40% белорусских школьников оздоровились летом в детских лагерях Общество
15:21 Гандболисты СКА и "Машеки" узнали соперников по третьему раунду квалификации еврокубков Спорт
15:18 Самую дорогу монету в мире продают с аукциона Калейдоскоп
15:06 Эксперты ГРЕКО посещают Беларусь 15-18 октября Общество
15:06 Онлайн-конференция о запуске портала "Мая Рэспублiка" 115.бел пройдет в БЕЛТА 17 октября Общество
14:56 Линевич внедряет новую практику проведения прямых телефонных линий Общество
14:53 Заторы и участки под личные подсобные хозяйства - Евсеев провел прием граждан в Вилейке Регионы
14:52 На новой линии минского метро в ноябре начнут монтировать защитные экраны Регионы
14:41 Белозеров: БЖД - важнейший партнер для стран СНГ в развитии евроазиатских транспортных связей Экономика
14:31 На Мозырской ТЭЦ восстанавливают почти полувековую градирню Регионы
14:29 Пинск может получить статус молодежной столицы Беларуси 2020 года Регионы
14:22 Погода в ближайшие дни будет способствовать завершению уборки картофеля - Белгидромет Общество
14:17 БООР выпустило в пять водоемов более 6 т рыбы Общество
14:15 Офтальмологический оперблок открылся после модернизации в 10-й больнице Минска Регионы
14:14 В России впервые назначен штраф за фейковые новости В мире
14:10 Минские автомобилисты в январе-сентябре заплатили в бюджет за парковку почти Br2 млн Регионы
14:02 Автобус наехал на мужчину в Пинске Происшествия
14:00 Семь белорусских дзюдоистов выступят на Всемирных военных играх в Китае Спорт
13:56 Морозов: БЖД готова к увеличению контейнерных перевозок в 2-3 раза Экономика
13:52 ЕАБР прогнозирует дальнейшее замедление инфляции в Беларуси Экономика
13:38 "Минск" укрепил позиции в чемпионате Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд Спорт
13:36 Снаряды времен ВОВ обнаружили в Жабинковском и Столинском районах Происшествия
13:31 Гомель в ноябре примет чемпионат Европы по борьбе среди инвалидов по слуху Регионы
13:30 В Гродно завершено расследование двух дел о ДТП с участием водителей автобусов Происшествия
13:17 Спортсмены Гомельской области завоевали 12 лицензий на Олимпийские игры в Токио Регионы
13:16 Доллар и евро на торгах 15 октября подешевели, российский рубль подорожал Экономика
13:07 В Беларуси расширяется программа скрининга рака молочной железы Общество
13:05 Автопарки Минска до конца года пополнят 70 троллейбусов на автономном ходу Регионы
12:58 Функции ГАИ по контролю парковки в Минске предлагается частично передать коммунальной службе Регионы
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
15 октября 2019, 15:18

Самую дорогу монету в мире продают с аукциона

Фото Morton & Eden
Фото Morton & Eden

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одну из самых редких монет в мире выставил на торги аукционный дом Morton & Eden, сообщается на официальном сайте.

Стоимость золотого динара, который был отчеканен в 732 году до нашей эры, превышает $1,8 миллиона. Всего в мире насчитывается около десяти подобных предметов древности.

Большинство из них находятся в частных коллекциях или музеях. По мнению экспертов, уникальность этой монеты заключается еще и в том, что она сохранилась в прекрасном состоянии. Помимо всего прочего, золото, из которого сделан лот, добыто на руднике рядом с Меккой, который работает до сих пор. Торги пройдут 24 октября. -0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
аукцион история торги
Новости рубрики Калейдоскоп
Зои Кравиц. Фото Reuters Женщину-кошку в новом Бэтмене сыграет Зои Кравиц
Светлана Лобода. Фото ТАСС Светлана Лобода поразила фанатов фотографиями без макияжа
Фото BBC Вор за 30 секунд похитил гравюру Дали из галереи в Сан-Франциско
Фото из Instagram-аккаунт Максима Галкина Галкин опубликовал трогательное фото детей
Скриншот из видео "Выпустите меня!" Мужчина развеселил семью и друзей на собственных похоронах
Фото Pixabay Смертельно больной папа написал для своей дочери 19 открыток с поздравлениями
Главное
Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
ЕАБР прогнозирует дальнейшее замедление инфляции в Беларуси
Зимнее дизтопливо начинает поступать на заправки
Belarus Fashion Week: старт модных показов
Топ-новости
Лукашенко: выборы всегда были в Беларуси праздником
Лукашенко назначил командующего внутренними войсками
Онлайн-конференция о подготовке к зимнему автомобильному сезону пройдет в БЕЛТА 16 октября
Национальный конкурс "Лістапада-2019" пройдет 5-7 ноября
Линевич внедряет новую практику проведения прямых телефонных линий
Онлайн-конференция о запуске портала "Мая Рэспублiка" 115.бел пройдет в БЕЛТА 17 октября
Функции ГАИ по контролю парковки в Минске предлагается частично передать коммунальной службе
Резидент ПВТ представил систему мониторинга инфраструктуры дронами
Белорусская делегация примет участие в заседаниях советов управляющих МВФ и группы ВБ
БГУ занял 25-е место среди лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии
На Речицком месторождении нефти пробурен самый крупный в стране куст скважин
Обыкновенные чудеса. Как в РНПЦ "Мать и дитя" ставят на поток уникальные операции
Офтальмологический оперблок открылся после модернизации в 10-й больнице Минска
В Беларуси начат эксперимент по переходу инспекций по делам несовершеннолетних на новый формат работы
Нормы накладных расходов определены для ЖКХ Минска
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Перепись населения - 2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.