Самую дорогую рождественскую елку в Европе установили в Мюнхене

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Pro Aurum, которая занимается торговлей драгоценными металлами, установила в своем офисе в Мюнхене самую дорогую рождественскую ель в Европе, сообщает швейцарская газета Blick.

Ель представляет собой пирамиду, украшенную 2018 золотыми монетами в честь Венской филармонии, еще одну - самую крупную - монету разместили на верхушке ели. По словам одного из представителей компании Pro Aurum, общий вес чистого золота, которое содержится в монетах, составляет 63 кг. Стоимость такой рождественской ели превышает 2,3 млн евро.

Конструкция будет находиться в офисе Pro Aurum до 15 декабря.-0-