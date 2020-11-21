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Калейдоскоп
21 ноября 2020, 13:55

Самую дорогую защитную маску в мире создали в Израиле (Фото)

Фото из архива
Фото из архива

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На просторах сети показали самую дорогостоящую защитную маску в мире. Об этом сообщает Forbes.

Анонимный бизнесмен из Лос-Анджелеса заказал у израильской ювелирной компании защитную маску, однако у него было условие. Мужчина хотел, чтобы она стала самой дорогой в мире и, причем, соответствовала высокой степени защиты от мелких частиц.

Фото Forbes
Фото Forbes

Дизайнеры компании создали настоящее ювелирное произведение искусства, ведь маска изготовлена из 250 граммов 18-каратного золота и инкрустирована 3608 натуральными черными и белыми бриллиантами общим весом около 210 карат. Стоимость аксессуара составляет $1,5 миллиона. Маска навела шума в элитных кругах, а над ее созданием три месяца трудились 25 лучших мастеров и огранщиков. -0-

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