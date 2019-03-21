Самые дорогие и самые дешевые города мира по версии Economist

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые за 30-летнюю историю рейтинга британского журнала Economist Intelligence Unit первое место списка самых дорогих городов мира заняли сразу три города – Сингапур, Париж и Гонконг, сообщает
Сингапур оказался единственным городом в рейтинге, сохранившим прошлогодние позиции.
Париж в прошлом году занимал второе место, сейчас поднялся на первое и оказался одним из четырех европейских городов, попавших в топ-10 списка. Париж регулярно входит в первую десятку рейтинга с 2003 года, оставаясь "невероятно дорогим местом для жизни".
Всего в рейтинге 133 города. В первую десятку самых дорогих вошли также Цюрих, Женева, Осака, Сеул, Копенгаген, Нью-Йорк, Тель-Авив и Лос-Анджелес (последние два города разделили десятое место).-0-
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