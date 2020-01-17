Самые ожидаемые фильмы 2020 года

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом году любители кино определенно будут довольны, ведь в прокат выйдет множество отличных и потенциально успешных фильмов. Советуем, на что можно однозначно идти в кинотеатры.

"Хищные птицы: потрясающая история Харли Квинн" – с 6 февраля

После событий, происходящих в фильме "Отряд самоубийц" Харли Квинн уходит от Джокера и собирает свою супергеройскую команду, состоящую из девушек, чтобы противостоять одному из самых опасных злодеев Готэма – Черной маске.

"Соник в кино" – с 20 февраля

Дети 1990-х и 2000-х, уверяем, с нетерпением ждут эту киноленту. Ведь один из самых популярных персонажей игр на приставки попал на большой экран. В фильме Соник вместе со своим человеческим другом Томом будут противостоять доктору Роботнику, роль которого исполнил Джим Керри.

"Kingsman: Большая игра" – с 27 февраля

Данная кинолента не будет продолжением прошлых частей, а будет их приквелом. Именно из этого фильма зритель сможет узнать, как создавалась секретная организация Kingsman.

"Мулан – с 26 марта"

Очередная экранизация шедевров Disney. История Мулан основывается на китайском фольклоре и рассказывает о бесстрашной девушке, которая, переодевшись в мужскую одежду, отправляется на защиту своей страны от захватчиков.

"Не время умирать" – с 9 апреля

Это очередная часть истории о Джеймсе Бонде. Спецагент наконец-то оставил службу и решил отдохнуть на Ямайке. Однако в какой-то момент появляется его старый друг с просьбой помочь спасти ученого. Новая миссия оказывается не такой простой, как казалось изначально.

"Черная вдова" – с 30 апреля

Сольник Наташи Романофф из команды Мстителей, которой расскажет о прошлом супергероини. Она узнает об опасном заговоре, в который будут втянуты ее старые знакомые.

"Форсаж 9" – с 21 мая

Девятая часть полюбившейся многим экшн-франшизы о неуловимом Доминике Торетто. В фильме все также есть множество уличных гонок и опасных преступных игр.

"Чудо-женщина: 1984" – с 4 июня

Главными антагонистами фильма станут искатель магических артефактов Лорд, который жаждет власти и силы, и превращенная в женщину-кошку Гепарда британский археолог Барбара.