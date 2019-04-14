Самый большой самолет в мире совершил первый полет

14 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Самый большой в мире самолет впервые поднялся в воздух. Первый полет прошел 13 апреля, сообщает российский телевизионный Пятый канал .

Размах крыльев рекордсмена - 117 м — больше, чем длина футбольного поля. Конструкция предусматривает два фюзеляжа.

Пробный полет лайнера Stratolaunch Model 351 проходил на юго-западе США над пустыней Мохаве.

О Stratolaunch Model 351 впервые заговорили в 2011 году. Самолет презентовали как "базу воздушных запусков" многоразовых ракет.-0-