Самый большой в мире айсберг продолжает разрушаться

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самый большой в мире свободно плавающий айсберг А68а разрушается на пути к острову Южная Георгия. На днях от него откололись две огромные глыбы, получившие названия А68е и А68f, сообщило издание Daily Mail.

21 декабря на спутниковых снимках айсберга были видны большие трещины, а 22 декабря от него откололись две части. Длина первой глыбы - 61 км, второй – 26 км.

Айсберг A68a весом примерно один триллион т и площадью 6000 кв. км откололся от ледникового шельфа Антарктиды в 2017 году и начал распадаться спустя почти три с половиной года.

Всего за время дрейфа от айсберга отделились четыре части.-0-