Самый большой в мире хор детей с инвалидностью организовали в России

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самый большой в мире детский хор, в составе которого выступают 67 человек с разными формами инвалидности, создан в Удмуртии. Коллектив дебютировал на открытии деловой программы Вторых международных парадельфийских игр в Ижевске. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на исполнительного директора национального парадельфийского комитета России Наталью Крель.

Планируется распространить инклюзивный опыт Удмуртии. В репертуаре необычного хора пока только две песни. Часть куплетов хор исполняет на языке жестов.

Парадельфийские игры - специальные творческие состязания в области культуры и искусства, в которых принимают участие люди с инвалидностью по зрению, слуху, с поражением опорно-двигательного аппарата, инвалиды вследствие психических заболеваний и другие, достигшие 18 лет.-0-