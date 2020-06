Самый чистый воздух на Земле – у берегов Антарктиды

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралийские и американские ученые нашли место на нашей планете с самым чистым воздухом. Таким местом названа зона омывающего Антарктиду так называемого Южного океана у отметки 40 градусов южной широты. Результаты исследования опубликовал журнал Proceedings of the Natural Academy of Sciences.

Ученые проплыли от острова Тасмания до южного материка, проводя при этом заборы воздуха. В этом месте специалисты не обнаружили аэрозолей, формирующихся в результате деятельности человека.

Эти аэрозоли с континентов не доходят до отдаленной точки на Земле. -0-