Самый длинный в мире подвесной стеклянный мост появился в Китае

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В китайской провинции Гуандун открыли самый длинный подвесной стеклянный мост в мире длиной 526 м, сообщает Dezzen. Виадук уже внесли в Книгу рекордов Гиннесса.

Возведением конструкции занимались исследователи из Чжэцзянского университета и китайская архитектурная студия Architectural Design. Мост удерживают толстые тросы, прикрепленные к двум красным металлическим башням.

Мост с толщиной стекла в 4,5 см расположен на высоте 201 м над уровнем реки. Виадук выдерживает одновременно 500 человек. В двух местах мост имеет смотровые площадки, ширина которых почти 9 м.-0-