Самый длинный в мире рамаданный стол накрыли в Египте

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самый длинный в мире рамаданный стол накрыли в новой столице Египта недалеко от Каира. Он растянулся на три километра, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Al-Watan .

Одновременно здесь собрались на ифтар (первый прием пищи у правоверных с заходом солнца после дня поста) 7 тыс. человек. Для них приготовили традиционные египетские блюда. По завершении ифтара гостям показали основные достопримечательности города и уже отстроенные кварталы.

СМИ отмечают, что это событие достойно быть включенным в Книгу рекордов Гиннесса (ее представители присутствовали на мероприятии). Организаторы массового ифтара рассчитывают побить рекорд организованного в эмирате Аджман (ОАЭ) рамаданного стола длиной в 2900 м.

Также две недели назад в Египте открыт самый широкий в мире подвесной мост через Нил. Он внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Реализация проекта новой административной столицы Египта началась в 2015 году в 50 км к востоку от Каира на площади в 700 кв. км. Его стоимость оценивается в $45 млрд. Только протяженность автотрасс составит 250 км, а Каир будет связан с административной столицей скоростной железной дорогой. Появится и свой аэропорт, а также самые большие на Ближнем Востоке тематический парк развлечений и ботанический парк с рукотворной рекой протяженностью 10 км. В начале этого года там уже открылись крупнейший в арабском регионе и в Африке коптский Собор Рождества Христова и гигантская мечеть Аль-Фаттах аль-Алим. Официальная инаугурация новой столицы намечена на 2020 год. Ожидается, что она станет местом постоянного проживания около 6,5 млн человек. Туда переедут правительство и парламент, а вместе с ними и более 50 тыс. чиновников и работников госсектора.-0-