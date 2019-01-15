Самый дорогой макияж в мире: австралийке украсили губы бриллиантами

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самый дорогой макияж в мире продемонстрировала австралийская модель Чарли Октавия, губы которой украсили бриллиантами. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.
При создании эффектного макияжа были использованы 126 бриллиантов, общая стоимость которых превышает $545 тыс. Драгоценные камни были отобраны из коллекции ювелирного дома Rosendorff Diamonds.
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Since we are so close to the end of the year I thought I would start sharing some of my 2018 highlights and working with over $750,000 worth of real diamonds from @rosendorffdiamonds and setting the World Record for Most Valuable Lip Art is not only a years highlight but a career one!! My Stunning and very patient model @charlie.octavia.photo looks incredible doesnt she!! >>Swipe for the close up of the lips!
Автором гламурного образа стала визажист Клэр Мак, которой потребовалось на работу два с половиной часа. Сначала был нанесен слой черной матовой помады, после чего каждый камешек был закреплен на губах с помощью клея для накладных ресниц.
Поскольку важно было обеспечить сохранность драгоценностей в процессе нанесения макияжа, за работой визажиста наблюдал сотрудник полиции. После фотосессии модель доставили в хранилище, где бриллианты были сняты с губ красавицы главой ювелирной компании Крейгом Розендорфом.-0-
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