Самый дорогой макияж в мире: австралийке украсили губы бриллиантами

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самый дорогой макияж в мире продемонстрировала австралийская модель Чарли Октавия, губы которой украсили бриллиантами. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

При создании эффектного макияжа были использованы 126 бриллиантов, общая стоимость которых превышает $545 тыс. Драгоценные камни были отобраны из коллекции ювелирного дома Rosendorff Diamonds.

Автором гламурного образа стала визажист Клэр Мак, которой потребовалось на работу два с половиной часа. Сначала был нанесен слой черной матовой помады, после чего каждый камешек был закреплен на губах с помощью клея для накладных ресниц.

Поскольку важно было обеспечить сохранность драгоценностей в процессе нанесения макияжа, за работой визажиста наблюдал сотрудник полиции. После фотосессии модель доставили в хранилище, где бриллианты были сняты с губ красавицы главой ювелирной компании Крейгом Розендорфом.-0-