Самый яркий звездопад можно будет увидеть с 16 по 23 августа

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пик видимости ежегодного метеорного потока, который появляется со стороны созвездия Персей, придется на период с 16 по 23 августа. Об этом сообщает телеканал МИР24 со ссылкой на Московский планетарий.

"Ночное небо украсит традиционный августовский звездопад из созвездия Персей - Персеиды. Его действие проходится на период с 23 июля по 20 августа, а пик потока - на 12-13 августа", - отмечается на сайте планетария.

Звездопад Персеиды образуется из остатков кометного хвоста. Когда кометы приближаются к Солнцу, они нагреваются и начинают рассеивать небольшие частицы льда и пыли в межпланетном пространстве. Под силой солнечного ветра эти крупицы перемещаются от центра Солнечной системы.

Согласно прогнозам Международной метеорной организации (ММО), в этом году ожидается до 110 метеоров в час при ясном небе. Лучше всего Персеиды будут видны спустя три-четыре дня после начала пика - то есть 16-23 августа.

Для наблюдения за звездопадом специалисты из ММО советуют уехать от зон светового загрязнения, то есть от дорог, городов и промышленных предприятий. Даже в городе можно найти подходящие для обозревания места при помощи специальной карты. На самой точке наблюдения необходимо дать глазам привыкнуть к темноте, а не торопиться смотреть на небо. Только после этого стоит искать Персеиды.

Первый весенний звездопад, метеорный поток Лириды, был виден в ночном небе с 16 по 25 апреля. Его можно было наблюдать невооруженным глазом при условии ясной погоды.-0-