Самый маленький "пряничный" домик в мире создали в Канаде

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Накануне зимних праздников в Канаде создали самый крохотный "пряничный" домик в мире. Его размер - меньше 1/10 толщины человеческого волоса, сообщает CNN.

Творение сотрудника Университета Макмастера в Онтарио Трэвиса Касагранде невозможно рассмотреть без микроскопа. Оно в 20 тыс. раз меньше классических пряничных домиков: 6 мкм в ширину и 10 мкм в длину.

Для его создания ученый использовал ионный лучевой микроскоп. С помощью прибора сформированы четыре стены и крыша из кремния. У домика есть окошки и дымоход, резная дверь, над которой висит венок. У порога лежит коврик, а фасад украшает изображение рождественской ели. На крыше ученый выгравировал логотипы Университета Макмастера и канадского Центра электронной микроскопии.

Вся конструкция размещена на голове подмигивающего снеговика. На фотографиях можно заметить, что обычный волос рядом с домиком выглядит как ствол большого дерева.

Своей работой Трэвис Касагранде надеется пробудить "научное любопытство" у людей, которым мало известно о современной электронной микроскопии. Пряничный домик не первое творение ученого. В 2017 году, когда отмечалось 150-летие Канады, он нарисовал канадский флаг размером 10 мкм.-0-

Фото CNN