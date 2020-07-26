Самый милый почтальон! Доставщику почты на помощь пришел огромный пес - видео

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Невероятно милые кадры запечатлел хозяин красивого пса из штата Техас в США.

"Хороший мальчик" каждый раз с нетерпением ждет почтальона, однако не для того, чтобы за ним погоняться. Этот стереотип не распространяется на питомца по кличке Реджи.

Каждый раз, когда к дому подъезжает фургончик с письмами, пес со всех ног бежит к машине, а затем спокойно забирает почту. После этого питомец доставляет письма или посылки прямо хозяину в руки.

В сети многие восхитились невероятно милым четвероногим почтальоном. Других же заинтересовал вопрос: "Как пес ставит подпись за получение посылки?"-0-