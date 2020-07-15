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Калейдоскоп
15 июля 2020, 21:00

Самый милый попутчик! Дальнобойщик путешествует в "хорошей" компании - видео

Скриншот из видео
Скриншот из видео

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина во время поездки по США записал видео, на которое невозможно смотреть без улыбки. Кадры опубликовали на YouTube.

Дальнобойщик постоянно в дороге, поэтому не в первый раз берет с собой самого милого попутчика. Вместе с ним всю Америку исколесил песик по кличке Лили.

Собачка обожает путешествовать и наслаждаться видом через большое окно. Хозяин это заметил, и теперь песик катается с ним в своем удобном месте. Вместо прогулки по траве у животного приборная панель грузовика, а для компании - масса разнообразных игрушек.

Кадры пришлись по вкусу пользователям сети, которые не смогли смотреть на попутчика без улыбки. Ролик собрал множество восторженных отзывов, а многие отметили, что это самый милый попутчик.-0-

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автомобиль видео дороги животные интернет социальные сети США
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