Самый милый тренер! Парень нашел способ, как улучшить занятия спортом - видео

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из США запечатлел на видео одну из своих тренировок и поделился кадрами на YouTube.

Парень решил записать на видео, как он отжимается, однако не это стало главной частью ролика. Пользователи сети не смогли оторвать взгляд от милого енота, который стал личным тренером спортсмена.

Милый зверек запрыгнул на спину к человека, когда тот начал отжиматься. Енот бегал по спине и несколько раз приближался к уху парня, как будто приговаривая - "Ты сможешь еще раз!".

Юзеры оказались в восторге от увиденного и отметили, что в компании с таким милым тренером тоже бы занимались постоянно. -0-