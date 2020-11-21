Самый популярный блогер на YouTube раскрыл секрет своего успеха

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самый популярный блогер на видеохостинге YouTube Феликс Чельберг, известный под ником PewDiePie, поделился историей о своем пути к успеху.

Парень из Швеции рассказал о том, как ему удалось добиться популярности и собрать на своем канале более 107 млн подписчиков. PewDiePie отмечает, что своей успешной карьере блогера он во многом обязан девушке Марице, которая вдохновила его начать публиковать видео на YouTube.

Мужчина поведал историю из своего прошлого: в 2012 году его девушка, которая уже является женой, уехала в Италию. PewDiePie очень хотел с ней увидеться, поэтому рассматривал видеохостинг не как площадку для славы, а способ заработка. Несколько лет он копил деньги на поездку, которые получал с YouTube. В итоге это привело к тому, что молодой человек из Швеции стал самым популярным блогером и набрал более 107 миллионов подписчиков на своем канале. -0-