Самый высокий человек в мире попал в Книгу рекордов Гиннеса дважды

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2009 году житель Турции Султан Косен стал знаменитым, попав к книгу рекордов Гиннеса благодаря своему росту.

Был проведен официальный замер, который подтвердил, что рост Султана составляет 247 сантиметров. Предыдущий рекордсмен, получивший звание "Самый высокий человек в мире" - китаец Бао Сишунь, был ниже Султана на 11 сантиметров.

Позже, в 2011 году оказалось, что житель Турции продолжает расти. Его рост увеличился еще на 2 сантиметра.

Примечательно, что Султан Косен попал в Книгу рекордов Гиннеса дважды. Второй раз – за продемонстрированный рекордный размах рук.-0-

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