Самый высокий в мире замок из песка построили в Германии

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На балтийском курорте Бинц на острове Рюген (Германия) построили самый высокий в мире замок из песка, сообщает немецкая телерадиокомпания
Высота сооружения составила 17,66 м, что на 98 см больше песчаного замка, построенного в немецком городе Дуйсбурге в 2017 году. На возведение замка было потрачено около 11 тыс. т песка. Новый мировой рекорд официально подтвердили представители Книги рекордов Гиннесса.
Как сообщает СNN, с 2010 года на острове регулярно проводится Фестиваль песчаных фигур (Sandskulpturen-Festival in Binz). Каждый год сюда съезжаются туристы, чтобы увидеть невероятные скульптуры. Песок, используемый для сооружения фигур, импортируется из Нидерландов.-0-
Фото: Йенс Бюттнер / Picture Alliance / Getty Images
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