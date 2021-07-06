Самый высокий в мире замок из песка построили в Дании

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дании построили самый высокий в мире замок из песка высотой 21 м и 15 см. Увидеть его можно на пляже в городке Блохусе на севере страны, сообщает Euronews.

Над возведением замка трудились 30 скульпторов. Строение выполнили в форме пирамиды, чтобы сделать его более устойчивым. Для создания скульптуры потребовалось почти 5 т песка и несколько сотен килограммов глины.

Датский замок попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокий в мире. Предыдущий рекорд был установлен в Германии в 2019 году. Построенный там замок был ниже на 3,5 м.-0-