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06 июля 2021, 23:53

Самый высокий в мире замок из песка построили в Дании

Скриншот из видео Euronews
Скриншот из видео Euronews

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дании построили самый высокий в мире замок из песка высотой 21 м и 15 см. Увидеть его можно на пляже в городке Блохусе на севере страны, сообщает Euronews.

Над возведением замка трудились 30 скульпторов. Строение выполнили в форме пирамиды, чтобы сделать его более устойчивым. Для создания скульптуры потребовалось почти 5 т песка и несколько сотен килограммов глины.

Датский замок попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокий в мире. Предыдущий рекорд был установлен в Германии в 2019 году. Построенный там замок был ниже на 3,5 м.-0-

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