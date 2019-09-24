Самый высокий жилой дом в мире построили в Нью-Йорке

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небоскреб Central Park Tower выполнен из стекла и стали, а расположился он на "улице миллиардеров" в Нью-Йорке, сообщает Reuters.

Небоскреб стоит на Западной 57-й улице. Его главное преимущество перед другими подобными сооружениями рядом с Центральным парком - высота и невероятный вид на Ист-Ривер, Гудзон, а также город Нью-Йорк. Хотите жить на облаках и любоваться потрясающим видом, тогда и заплатить за такую квартиру придется внушительную сумму.

Высота здания 472 метра, что по праву его делает самым высоким жилым домом в мире. В нем расположено 179 квартир, площадь которых варьируется от 133 и, в некоторых случаях, превышает более 1600 квадратных метров. Самые дешевые апартаменты располагаются на 33-м этаже и обойдутся будущему жильцу высотки в $6,3 миллиона. На 112-м этаже находится самая дорогая квартира в небоскребе Central Park Tower. Стоимость такого жилища начинается от $60 миллионов.

Помимо жилых площадей, в здании откроются магазины, сигарный бар, танцевальная студия и бассейн. Предыдущий рекорд по высоте принадлежал соседнему небоскребу, но теперь он на 50 метров ниже. -0-