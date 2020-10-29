Самым популярным модным брендом в мире назван Gucci

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самым популярным брендом одежды в мире является итальянский дом моды Gucci. Такие данные представила платформа Lyst, специализирующаяся на анализе потребительского поведения в фэшн-индустрии.

Gucci - на первой позиции рейтинга по итогам третьего квартала 2020 года.

Дом моды Gucci был основан Гуччио Гуччи. В 1938 году он открыл свой фирменный магазин в Риме.

В первой тройке рейтинга - итальянский бренд Off-White и американский спортивный бренд Nike. В первой пятерке лидеров второго квартала года - Prada и Balenciaga. В топ-10 самых востребованных производителей одежды вошли Fendi, Versace, Saint Laurent, Bottega Veneta и Valentino.

Рейтинг Lyst составляется путем отслеживания потребительского поведения более 9 млн покупателей в месяц. Данные собираются на основе поисковых запросов в Google и соцсетях, а также розничных продаж.-0-