Самым популярным в мире авиамаршрутом стал маршрут из Сеула

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский онлайн-сервис авиационной статистики OAG выбрал самые популярные в мире авиамаршруты, сообщает "МИР 24" .

На первом месте - внутренний южнокорейский рейс из Сеула на самый большой остров и в самую маленькую провинцию страны остров Чеджудо. За год туда отправляют 80 тыс. рейсов - до 200 в день.

Самым популярным среди международных рейсов стал маршрут из столицы Малайзии Куала-Лумпур в Сингапур, расположенный на расстоянии 300 км. Каждый год тут выполняется по 30 тыс. перелетов - по 82 в день.

Среди популярных - маршруты Гонконг – Тайбэй (28,5 тыс. рейсов в год) и Сингапур – Джакарта (27 тыс. рейсов). В десятку самых загруженных международных вошли маршруты Джакарта – Куала-Лумпур, Инчхон (Южная Корея) – Кансай (Япония), Гонконг – Инчхон и Бангкок – Сингапур.

Среди них есть один ближневосточный (Дубай – Кувейт) и один североамериканский – из Нью-Йорка в Торонто.

В Европе самым популярным назван маршрут из Барселоны в Мадрид – около 19 тыс. рейсов в год. А четыре из самых загруженных международных маршрутов приходятся на лондонский Хитроу. В частности, из аэропорта Джона Кеннеди в Нью-Йорке в Хитроу следуют более 14 тыс. рейсов в год.-0-