Санта-Клаус и Эльф задержали угонщиков в США (Видео)

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два полицейских в костюмах Санта-Клауса и Эльфа патрулировали местные супермаркеты в поисках магазинных воришек, когда стали свидетелями угона. Об этом сообщает ABC7.

Правоохранители быстро вычислили троих злоумышленников, которые положили глаз на авто рядом с магазином. Сотрудники полиции прямо в костюмах Санта-Клауса и Эльфа вмешались в ситуацию и смогли задержать двух угонщиков. Еще одному удалось скрыться, а момент ареста попал на видео.

В кадре можно увидеть, как полицейский в костюме Эльфа держит на прицеле одного из злоумышленников, а другой правоохранитель в костюме Санты останавливает его подельника, который пытается сбежать. Позже историей и кадрами Департамент полиции города поделился в Facebook, а внимание на историю обратили крупнейшие СМИ. -0-