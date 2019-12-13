Санта-Клаус устроил серфинг на реке в Нью-Йорке - видео

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавный момент попал в объектив камеры мобильного телефона в Нью-Йорке, об этом пишет Daily Mail.

Девушка утром 12 декабря ехала на работу вдоль реки Ист-Ривер, когда увидела нечто странное. Парень переоделся в костюм Санта-Клауса, взял доску для серфинга и отправился покорять волны между островом Манхэттен и Бруклином.

Парень использовал гидрофойл, который парит на водой. Как ни в чем не бывало он проплыл под Бруклинским мостом и отправился дальше. Многие остались в недоумении, однако ролик поселил пользователей сети и приобрел большую популярность.

Кроме этого, в тот день было около двух градусов выше нуля и шел дождь, но, по всей видимости, Санта-Клауса на доске для серфинга это мало волновало.

К слову, в прошлом году произошел похожий случай и теперь юзеров сети интересует один вопрос: "Это тот же парень?" -0-