Сара Джессика Паркер украсила собой обложку модного журнала

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая актриса Сара Джессика Паркер стала новым лицом обложки американского журнала Vogue. Кадр разместили в Instagram.

Совсем скоро выйдет продолжение легендарного фильма с участием актрисы, поэтому ей предложили украсить обложку издания. Сара Джессика Паркер не отказалась и стала настоящим эталоном шика, ведь перед камерой звезда предстала в пышном розовом платье с массой различных аксессуаров.

Образ актрисы получился прекрасным, а фанаты Сары Джессики Паркер не смогли сдержать восхищения и завалили звезду огромным числом самых разнообразных хвалебных комментариев. -0-