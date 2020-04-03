Саша Савельева из светленькой стала темненькой - фанаты ее с трудом узнали

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Саша Савельева порадовала фанатов видео с модной съемки.

Она примерила смелый образ: вместо светлых волос у нее - черные длинные волосы. Фолловеры оценили образ. Многие стали всерьез размышлять над тем, чтобы Саша действительно перекрасилась в черный цвет. Кто-то из подписчиков не сразу узнал звезду. Некоторые увидели сходство с певицей Zivert.-0-

Певица Zivert показала свои татуировки и пояснила их значение На фото видно, что она вышла из душа, на волосах - тюрбан из полотенца. На шее у звезды видны звезды, также можно увидеть слово "спасибо" около ключицы.