Сати Казанова в нежном платье порадовала поклонников фотографией из отпуска

Сати Казанова. Фото из Instagram
7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая певица Сати Казанова представила в Instagram новый пост и очаровала фолловеров.
Артистка отправилась в отпуск, где не упустила шанса сделать впечатляющий кадр. Для этого Сати Казанова примерила нежное платье и предстала перед камерой на фоне архитектуры Сицилии. Образ получился прекрасным и привлекательным, что порадовало поклонников звезды.
Разумеется, люди не смогли пройти мимо красивого фото Сати Казановой и оставили под записью массу восхищенных комментариев, а также огромное число лайков. -0-