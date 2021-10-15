Счастливая невеста проклинала подарок жениха, но не отказалась от него, ведь это 60 кг золота!

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавный и впечатляющий случай произошел с девушкой из китайской провинции Хубэй во время свадьбы. Об этом пишет издание Tribun Solo.

Имена парочки остаются неизвестными, однако поступок жениха уже прославил мужчину в сети и вызвал бурное обсуждение среди пользователей. Дело в том, что будущий муж решил в радостный день преподнести своей девушке серьезный подарок. Для этого житель Китая приобрел шестьдесят золотых ожерелий и браслетов.

Каждое из украшений весило около килограмма, что стало неожиданностью для женщины. Счастливая невеста была восхищена сюрпризом, но после стала проклинать подарок возлюбленного, ведь без посторонней помощи она даже не могла выйти из машины. Впрочем, отказывать от подарка девушка тоже не стала, ведь это 60 килограмм золота! -0-