Счастливые лошади! Что они любят есть на завтрак помимо сена – эндорфины прилагаются (Видео)

На просторах интернета появился ролик о том, как проходит утро лошадей, живущих на подворье.

Эти благородные животные очень любят время завтрака. С самого утра их рацион начитается с ароматного сена, а завершается трапеза сладким угощением.

В самом конце видео зрителям показывают, как животные относятся к сахару, который, как известно, способствует выработке эндорфинов (гормонов счастья). Оказывается, сахар - их любимое лакомство. Лошади аккуратно берут с рук человека кусочки рафинада и благодарят за сладкое угощение.