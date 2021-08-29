Щенка мопса заперли в тканевой конуре, но он нашел другой способ исследовать мир - видео

Девушка из США отправилась в гости вместе со своим шестимесячным щенком. Малыш не мог усидеть на одном месте, поэтому хозяйка заперла его в тканевой конуре. Впрочем, это не остановило непоседливого мопса, ведь тот нашел другой способ исследовать мир.











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29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад на YouTube появился уморительный ролик, который заставил пользователей сети смеяться до слез.Щенок прямо в конуре отправился гулять по дому, чем и довел до истерики хозяев. Впрочем, в таком же состоянии оказались и юзеры после просмотра видео. -0-