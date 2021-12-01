Щеночек напал на ногу хозяина, но это видео только умилило YouTube

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях мужчина из Бразилии запечатлел на видео забавный и очень милый момент, который пришелся по вкусу пользователям сети.

Автор видео отдыхал дома, когда к нему пришел двухмесячный щенок по кличке Тео. Песик хотел внимания, поэтому нашел очень действенный способ. Собака напала на ногу хозяина, однако это действие получилось настолько забавным, что юзеры не могли смотреть на песика без умиления.

Щенок пытается укусить ногу человека, однако выходит не очень хорошо. Впрочем, щеночек не сдавался, а его попытки умилили огромное число юзеров сети, ведь за короткое время ролик посмотрели сотни тысяч раз. -0-