Щенок очень хотел спать с хозяевами, и мужчина придумал оригинальный способ, как ему помочь (Видео)

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель США недавно разместил на YouTube любопытные кадры, которые впечатлили юзеров.

Мужчина рассказал, что около месяца назад завел себе милого щеночка. Питомец быстро освоился дома, однако очень хотел спать в одной постели с хозяевами, но из-за роста не мог самостоятельно забраться туда.

Тогда американец придумал оригинальный способ "доставки" питомца прямо в постель с помощью небольшой деревянной конструкции. Одно из таких "восхождений" песика записали на видео. Пользователи сети оказались очарованы не только милым видом щеночка, но и заботой мужчины. Неудивительно, что ролик за короткое время посмотрели огромное число раз.-0-

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