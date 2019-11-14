Щенок с хвостом "не на том месте" стал звездой соцсетей - видео

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычного щенка спасли в американском штате Миссури. Малыша обнаружили спасатели из Mac's Mission, которые и поделились новостью на своей странице в Facebook .

Маленькую собачку прозвали "щенок-единорог", а все дело в том, что у него есть второй хвост, который растет на голове.

Спасители животного проявили фантазию и назвали нового жителя приюта Нарвал, как млекопитающее из семейства дельфиновых белух у которого есть бивень на голове.

Как только фото "щенка-единорога" опубликовали в сети, пользователи не смогли сдержать своих эмоций. Уже сотни человек вызвались, чтобы забрать малыша себе. В свою очередь, спасатели собаки не спешат с ней расставаться - они хотят понаблюдать за животным и его здоровьем. -0-