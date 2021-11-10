Щенок с причмокиванием кушает пюре – ничего милее сегодня не увидите! (Видео)

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из США записала на видео очень милый и забавный момент, который растрогал и повеселил юзеров YouTube.

Женщина воспитывает новорожденных щенков, которых приютила у себя дома. В один из дней она принялась кормить малышей и перед ней предстала поистине очень милая и забавная картина.

Американка приготовила мягкую пищу в виде пюре, а после стала наблюдать, как щеночки кушают. Оказалось, что это очень веселое и трогательное занятие, ведь один из питомцев принялся с причмокиванием кушать, что только добавило атмосферы кадрам. Умилились и пользователи сети, которые отметили, что видео получилось очень любопытным. Неудивительно, что кадры уже посмотрели внушительное число раз. -0-