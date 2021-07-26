Щенок стал звездой сети, когда включил свою лень на максимум (Видео)

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в Twitter завирусился ролик с участием милого щенка, который доказал, что не все собаки проворные и ловкие.

Хозяин щенка решил провести малыша по полосе препятствий, а все происходящее записали на видео. Кажется, что песик впервые проходит это упражнение, но все оказалось куда проще. Обычно на это испытание собакам хватает пару секунд, однако пушистый герой ролика, по всей видимости, решил включить свою лень на максимум.

Not all dogs are athletic. ???????????? pic.twitter.com/Fw4DtT6gJi — Fred Schultz (@fred035schultz) July 21, 2021

Окончательно убедиться в том, что питомцу такое развлечение не по душе помогло последнее препятствие. Щенок попытался, но его неуклюжие движения сделали песика звездой соцсетей. Четвероногий включил свою лень на максимум и смог за непродолжительное время собрать более четырех миллионов просмотров. -0-