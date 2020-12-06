Щенок в Великобритании случайно поджег дом хозяев

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шестимесячный щенок едва не сжег до основания дом своих хозяев, об этом сообщает издание Kent Online.

Инцидент произошел в городе Фавершам, графство Кент первого декабря. Случайное стечение обстоятельств едва не привело к трагедии, но все обошлось. Как оказалось, хозяйка дома оставила на плите корзину с бельем.

Ей нужно было срочно отлучиться, поэтому шестимесячный песик по кличке Мэк остался дома один. Как и любой малыш он стал исследовать дом и его внимание привлекла кухонная плита. Неосторожным движением лапы он включил конфорку. Разумеется, корзина начала дымиться, из-за чего сработали пожарные сирены.

Фото Kent Online

Соседи вызвали пожарных, которые быстро ликвидировали возгорание. Песик не пострадал, а вот хозяйке посоветовали не оставлять вещи на плите и следить за щенком. -0-