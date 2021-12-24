Щенок запрыгнул на колени к девочке и спас ее от опасной болезни

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удивительный случай произошел с малышкой Эвелин Томсен из Великобритании. Об этом пишет Manchester Evening News.

Как-то вечером в английском городе Ливерпуль маленький щенок лабрадора играл со своей юной хозяйкой. В какой-то момент полугодовалый пушистик запрыгнул на колени к Эвелин, благодаря чему спас ей жизнь.

После такого "трюка" песика, на ноге девочки осталась странная шишка, которая не давала покоя родителям. Они решили отвести дочь к врачу. Сначала медики посоветовали просто приложить пакет со льдом, однако это не помогло. Тогда врачи провели более серьезное обследование.

Как оказалось, у девочки обнаружили две раковые опухоли, которые так бы и остались в "тени", если бы не щенок. Причем одна из них была саркомой Юинга - злокачественной опухолью, которая растет в костях и вокруг мягких тканей.

Девочка за семь месяцев прошла 14 курсов химиотерапии, которая дала свой результат. Опухоли исчезли, а малышка продолжает играть со своим щенком, который спас ее от опасного заболевания.-0-